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Артур Еш
Саміт НАТО у 2025 році відбудеться у Нідерландах
20:00 11.07.2023 |
Лідери Північноатлантичного Альянсу в підсумковому документі, узгодженому у вівторок на саміті у Вільнюсі, розкрили місце проведення саміту у 2025 році.
Про це йдеться в рішенні Північноатлантичної ради, що є у розпорядженні "Європейської правди".
У документі лідери НАТО висловили вдячність "за щедру гостинність, надану нам Литовською Республікою".
"Ми з нетерпінням чекаємо на нову зустріч з нагоди 75-ї річниці Альянсу у Вашингтоні, округ Колумбія, в 2024 році, а потім у Нідерландах в 2025 році", - зазначається в рішенні.
Також лідери НАТО наголосили, що він залишається найсильнішим альянсом в історії.
"Як і в минулому, ми витримаємо випробування часом, захищаючи свободу і безпеку наших членів і роблячи внесок у мир і безпеку", - йдеться в документі.
Як повідомлялось, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.
Водночас у рішенні Вільнюського саміту НАТО немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання.
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