Саміт НАТО у 2025 році відбудеться у Нідерландах

Лідери Північноатлантичного Альянсу в підсумковому документі, узгодженому у вівторок на саміті у Вільнюсі, розкрили місце проведення саміту у 2025 році.

Про це йдеться в рішенні Північноатлантичної ради, що є у розпорядженні "Європейської правди".

У документі лідери НАТО висловили вдячність "за щедру гостинність, надану нам Литовською Республікою".

"Ми з нетерпінням чекаємо на нову зустріч з нагоди 75-ї річниці Альянсу у Вашингтоні, округ Колумбія, в 2024 році, а потім у Нідерландах в 2025 році", - зазначається в рішенні.

Також лідери НАТО наголосили, що він залишається найсильнішим альянсом в історії.

"Як і в минулому, ми витримаємо випробування часом, захищаючи свободу і безпеку наших членів і роблячи внесок у мир і безпеку", - йдеться в документі.

Як повідомлялось, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Водночас у рішенні Вільнюського саміту НАТО немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання.