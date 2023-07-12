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АНАЛІТИКА

У Норвегії виявили нове родовище газу – найбільше за 10 років

 

Норвезька нафтогазова компанія DNO ASA відкрила значні обсяги газу та газового конденсату на родовищі Carmen у Північному морі. Про це компанія оголосила 10 липня.

За попередніми даними, валові видобуті ресурси відкритого родовища розташовані у межах 120-230 млн барелів нафтового еквівалента. Це найбільше відкриття на континентальному шельфі Норвегії з 2013 року.

Carmen стало шостим родовищем, яке DNO відкрила на нафтогазовій ділянці Troll-Gjøa у Північному морі з 2021 року.

Родовище розташоване недалеко від наявної інфраструктури сусідніх проєктів, тому компанія впевнена у комерційній привабливості його розробки.

Частка DNO на ліцензійній ділянці, де розташоване родовище Carmen, становить 30%. Її партнери - Wellesley Petroleum (50%, оператор), а також Equinor Energy та Aker BP (по 10%).

У січні 2023 року норвезька енергетична компанія Equinor повідомила про відкриття великого родовища газу Obelix Upflank на шельфі у Норвезькому морі. Очікувані ресурси газу, який можна видобути, становлять від 2 млрд до 11 млрд куб. м.

Наприкінці червня норвезька компанія Norge Mining оголосила, що її родовище фосфоритної руди, з якої роблять фосфор, є найбільшим у світі з доведеними запасами 70 млрд тонн. Сировини достатньо, щоб задовольнити світовий попит на добрива, сонячні панелі та акумулятори для електромобілів протягом наступних 100 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Норвегія
 

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