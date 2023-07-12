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АНАЛІТИКА

Згадку про відкриття офісу НАТО у Токіо прибрали з проєкту спільної заяви – ЗМІ

 

Із проєкту спільної заяви за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі прибрали згадку про створення офісу зв'язку Альянсу в Токіо.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на джерело, пише "Європейська правда".

За даними видання, речення про намір продовжити переговори з цього питання пережило кілька раундів консультацій і версій спільної заяви.

Однак зрештою його прибрали під час останнього раунду переговорів.

НАТО має подібні офіси зв'язку в інших місцях, в тому числі в Україні і Відні. Офіс зв'язку в Японії дасть змогу обговорювати з партнерами НАТО, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові і проривні технології і кіберзагрози.

Раніше повідомлялося, що Франція продовжує блокувати відкриття офісу НАТО в Японії. Президент країни Еммануель Макрон вважає, що географічне розширення Альянсу може призвести до того, що сфера його діяльності відійде надто далеко від початкового, "північноатлантичного" фокусу.

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші заявив, що країна веде переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО - першого у своєму роді в Азії.

Японія і НАТО обговорюють відкриття офісу в Токіо з того часу, як прем'єр-міністр Сіндзо Абе відвідав штаб-квартиру НАТО в 2007 році. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, який минулого року став першим японським лідером, що взяв участь у саміті НАТО, має взяти участь у зустрічі лідерів Альянсу в Литві.
Ключові теги: Японія
 

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