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Індія буде другою за величиною економікою світу до 2075 р. - Goldman
14:28 11.07.2023 |
Індійська економіка в найближчі півстоліття обжене не лише Японію і Німеччину, а й США, посівши друге місце в світі до 2075 року, поступившись лише Китаю, вважають аналітики Goldman Sachs.
Наразі Індія посідає п'яте місце за обсягом ВВП.
На думку аналітиків Goldman, локомотивами зростання індійської економіки будуть не лише зростаюче населення, а й активний розвиток інновацій і технологій, підйом капіталовкладень і збільшення продуктивності праці.
Співвідношення чисельності непрацюючих категорій населення до чисельності людей працездатного віку (так званий "коефіцієнт залежності") в Індії в найближчі два десятиліття буде одним із найнижчих у регіоні, зазначив економіст індійського підрозділу Goldman Sachs Сантану Сенгупта.
При цьому Індії потрібно збільшити частку участі населення в робочій силі, особливо це стосується жінок, сказав економіст.
"Лише 20% жінок працездатного віку працевлаштовані в Індії", - йдеться в іншому звіті банку. Багато в чому це пов'язано з тим, що багато індійських жінок зайняті в індивідуальному виробництві, яке не враховується при формальному підрахунку зайнятості.
Індійський ВВП у січні-березні зріс на 6,1% у річному вираженні. За підсумками поточного року, як очікується, економіка країни зросте на 7,2%.
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