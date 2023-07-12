Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія уклала великий 15-річний контракт на імпорт газу зі США

 

Британська енергетична компанія Centrica підписала 15-річний контракт з американською Delfin Midstream на постачання зрідженого природного газу (LNG) зі США. Про це повідомляє пресслужба Centrica.

Довгострокова угода з постачання 1 млн тонн ЗПГ на рік із запланованого компанією Delfin глибоководного порту біля узбережжя Луїзіани має ринкову вартість $8 млрд.

Запуск об'єкта заплановано на 2027 рік.

Centrica розраховує приймати близько 14 партій ЗПГ на рік, забезпечуючи достатньо енергії для обігріву близько 5% британських будинків, йдеться у повідомленні.

Велика Британія звернулася до США за ЗПГ, щоб зменшити свою залежність від російського газу після вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Домовленості з Delfin Midstream досягнуто слідом за угодою про основні положення, яка була укладена між Centrica та Delfin у серпні 2022 року, а також підписаним 16 червня 2022 року великим контрактом з Equinor, який забезпечить додаткові постачання близько 1 млрд куб. м газу.

США стали найбільшим у світі виробником ЗПГ за встановленою потужністю у 2022 році та планують подальше розширення потужностей.

Centrica - найбільший постачальник газу у Великій Британії. Частка Centrica у комунально-побутовому секторі - 60%, на ринку промислових та комерційних споживачів - 15%. Також компанія займається газовим бізнесом у континентальній Європі (Бельгія, Нідерланди) та Північній Америці. Компанія обслуговує близько 10 млн клієнтів. Капіталізація Centrica на Лондонській фондовій біржі на кінець 2011 року становила 15 млрд фунтів, на середину 2022 року - 5 млрд фунтів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес