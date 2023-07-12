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АНАЛІТИКА

Заворушення у Франції: страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро

 

Асоціація страхових компаній Франції підвищила орієнтовні оцінки збитків внаслідок заворушень до 650 млн євро, і ця цифра ще може зрости.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Цифра зросла більш ніж удвічі після перших оцінок. Йдеться про 11300 заявок щодо постраждалого майна у власності приватних осіб, бізнесу чи громад.

Збитки, завдані майну підприємців, складають 55% від усієї суми, громад - 35%.

Міністр економіки Бруно Ле Мер раніше звернувся до страхових компаній і банків із закликом продовжити крайні терміни подання заявок та піти назустріч клієнтам, які постраждали від останніх подій.

Нагадаємо, на початку липня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.

Влада побоюється нового спалаху безладів до Дня взяття Бастилії 14 липня та готує масштабні заходи безпеки.

Ключові теги: Франція
 

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