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Заворушення у Франції: страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро
12:16 11.07.2023 |
Асоціація страхових компаній Франції підвищила орієнтовні оцінки збитків внаслідок заворушень до 650 млн євро, і ця цифра ще може зрости.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Цифра зросла більш ніж удвічі після перших оцінок. Йдеться про 11300 заявок щодо постраждалого майна у власності приватних осіб, бізнесу чи громад.
Збитки, завдані майну підприємців, складають 55% від усієї суми, громад - 35%.
Міністр економіки Бруно Ле Мер раніше звернувся до страхових компаній і банків із закликом продовжити крайні терміни подання заявок та піти назустріч клієнтам, які постраждали від останніх подій.
Нагадаємо, на початку липня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.
Влада побоюється нового спалаху безладів до Дня взяття Бастилії 14 липня та готує масштабні заходи безпеки.
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