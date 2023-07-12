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Топ-посадовець НАТО: війна ослабила Росію, це дає нам час зміцнити власну безпеку
11:44 11.07.2023 |
Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Росія зараз ослаблена через війну проти України, в Альянсу є час подбати про нарощення колективної безпеки, доки Москва не відновила сили.
Про це він сказав під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Він назвав позитивним розвитком очікуване затвердження оборонних регіональних планів, однак, за його словами, їхня реалізація потребуватиме часу, і важливо починати вже на наступний день після саміту, коли буде рішення.
"Залучення більше солдатів, побудова інфраструктури, логістика у Європі все ще є проблемою. Це буде складно, бо це не миттєве перемикання, а тривалий процес", - зазначив він.
"Але є трохи гарних новин, бо росіяни не настільки сильні, як на початку війни проти України. Тому у нас є трохи часу", - заявив Бауер.
Як стало відомо напередодні, держави НАТО в понеділок, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії і тероризму.
Для виконання цих планів НАТО переводить 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності, у тому числі значні військово-повітряні і військово-морські сили, зазначив Столтенберг.
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