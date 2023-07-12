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Туреччина почне ратифікацію вступу Швеції до НАТО наприкінці наступного тижня – ЗМІ
10:55 11.07.2023 |
Процедура ратифікації Анкарою вступу Швеції у НАТО може початися наприкінці наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN Turk.
Для схвалення вступу Швеції протокол про її вступ у НАТО має бути поданий спікеру Національних зборів з підписом президента Ердогана. Очікується, що це відбудеться наприкінці наступного тижня. Тоді законопроєкт про ратифікацію передадуть у парламентський комітет закордонних справ, схвалять на комітеті і винесуть у порядок денний парламенту.
Схвалення і публікація в офіційному віснику формально завершать процес.
Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.
Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем'єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.
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