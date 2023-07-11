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АНАЛІТИКА

Австрійська компанія продовжить купувати газ у РФ до 2040 року

 

Австрійська група енергокомпаній ОMV продовжить закуповувати більшу частину газу в Росії через підписаний контракт із компанією Газпром до 2040 року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив гендиректор ОMV Альфред Штерн.

«Поки Газпром постачатиме (газ - ред.)... ми будемо продовжувати брати ці обсяги у Газпрому», - сказав він.

За словами Штерна, через 18 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія не планує виходити з довгострокового контракту щодо постачання газу від російського Газпрому, який вона підписала в 2018 році і який діятиме ще до 2040 року.

Він також відмовився напряму критикувати сам контракт та охарактеризував його як заснований на «стандартних ринкових умовах».

«У цьому немає нічого дивного», - додав Штерн.

Штерн також звернув увагу на те, що OMV нещодавно схвалила виділення 2 мільярдів євро для запуску виробництва з газового родовища Neptun Deep у Чорному морі до 2027 року в рамках спільного підприємства з румунською Romgaz. Цей проєкт повинен вивести на європейський ринок 100 млрд кубометрів природного газу.

«Це зробить Румунію найбільшим виробником природного газу в ЄС, а OMV - одним із найбільших виробників газу в Європі. Я вважаю, що це значний внесок у безпеку європейських поставок», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року майже 71% імпортованого Австрією газу надійшло з Росії. При цьому, лише за період з січня по листопад 2022 року Австрія могла заплатити Росії за газ близько 6,7 млрд євро.
 

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