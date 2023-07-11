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АНАЛІТИКА

Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії

 

Країни-члени НАТО погодили плани оборони альянсу на випадок нападу Росії, повідомило агентство dpa із посиланням на кількох дипломатів.

"Країни НАТО підтримали нові плани реагування на можливий напад Росії або терористичної організації на територію західного військового Альянсу", - йдеться в повідомленні dpa, опублікованому в понеділок увечері.

"У планах, які мають бути схвалені лідерами країн НАТО, що зберуться у Вільнюсі у вівторок і середу, детально описано способи швидкого нарощування присутності військ на землі та захисту від можливих морських, повітряних, кібернетичних і космічних атак", - пише агентство dpa.

Зазначається, що нові оборонні протоколи є частиною зусиль НАТО останніх років щодо зміцнення обороноздатності Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як пише dpa, за словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, реалізація цих планів стане завданням на найближчі роки.

Оборонні протоколи супроводжуються зусиллями зі збільшення інвестицій в оборону, переозброєння і нарощування виробництва озброєнь в альянсі для забезпечення вищої чисельності та ефективності військ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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