Фінансові новини
- |
- 11.07.23
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії
08:48 11.07.2023 |
Країни-члени НАТО погодили плани оборони альянсу на випадок нападу Росії, повідомило агентство dpa із посиланням на кількох дипломатів.
"Країни НАТО підтримали нові плани реагування на можливий напад Росії або терористичної організації на територію західного військового Альянсу", - йдеться в повідомленні dpa, опублікованому в понеділок увечері.
"У планах, які мають бути схвалені лідерами країн НАТО, що зберуться у Вільнюсі у вівторок і середу, детально описано способи швидкого нарощування присутності військ на землі та захисту від можливих морських, повітряних, кібернетичних і космічних атак", - пише агентство dpa.
Зазначається, що нові оборонні протоколи є частиною зусиль НАТО останніх років щодо зміцнення обороноздатності Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Як пише dpa, за словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, реалізація цих планів стане завданням на найближчі роки.
Оборонні протоколи супроводжуються зусиллями зі збільшення інвестицій в оборону, переозброєння і нарощування виробництва озброєнь в альянсі для забезпечення вищої чисельності та ефективності військ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Австрійська компанія продовжить купувати газ у РФ до 2040 року
|Швейцарія домовилася з Італією про постачання газу
|Кнесет схвалив суперечливу реформу Верховного суду
|Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії
|Ганебно і неетично: Єльський університет вказав на великі компанії, які досі залишаються в РФ
|ЄС і Нова Зеландія підписали угоду про вільну торгівлю
Бізнес
|Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC
|Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки