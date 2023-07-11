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ЄС і Нова Зеландія підписали угоду про вільну торгівлю
08:33 11.07.2023 |
Представники Нової Зеландії та Європейського Союзу підписали в неділю, 9 липня, в Брюсселі угоду про вільну торгівлю.
Ця угода зближує ЄС і Нову Зеландію та посилює "економічну безпеку" блоку, йдеться у заяві голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, угода є "амбітною" та "дуже збалансованою". "Нова Зеландія є ключовим партнером для нас в Індо-Тихоокеанському регіоні, і ця угода про вільну торгівлю ще більше зблизить нас", - заявила фон дер Ляєн, слова якої наводить агенція AFP.
Своєю чергою прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що торговельна угода "створить значні нові економічні можливості". "Це - величезна вигода для обох партнерів", - переконаний він.
Очікується, що завдяки угоді обсяги торгівлі між ЄС і Новою Зеландією зростуть на 30 відсотків протягом 10 років, а інвестиції ЄС в Нову Зеландію зростуть на 80 відсотків, прогнозують у Єврокомісії. За даними ЄС, експорт з країн блоку до Нової Зеландії може зрости на 4,5 мільярда євро на рік, при цьому компанії вже в перший рік зможуть заощадити близько 140 мільйонів євро на скасуванні митних зборів, зазначає агенція dpa. Торік обсяг двосторонньої торгівлі склав трохи менше дев'яти мільярдів євро.
Угода має набути чинності у 2024 році. Перед цим документ мають схвалити Європейський парламент та парламент Нової Зеландії. Переговори щодо її уладення розпочалися у 2018 році і завершилися у 2022 році.
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