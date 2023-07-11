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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
23:41 10.07.2023 |
У межах домовленості з Туреччиною про якнайшвидший вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
Про це на брифінгу в понеділок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди".
Столтенберг, який брав участь у тристоронній зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, оголосив про рішення Анкари "якнайшвидше" ратифікувати протокол про вступ Швеції.
"На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС, - то це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візову лібералізацію", - додав генсек Альянсу.
Він підкреслив, що НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу, але Швеція як член ЄС може їм сприяти, й він вітає домовленість між обом державами.
Зазначимо, що у заяві для ЗМІ за підсумками тристоронньої зустрічі також вказано, що Швеція й Туреччина домовились посилити економічну співпрацю через Спільний шведсько-турецький комітет з питань економіки і торгівлі та максимізувати можливості для збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій.
Перед тим генеральний секретар НАТО заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше". Таким чином, Швеція має незабаром стати 32-им членом НАТО.
Нагадаємо, в понеділок Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни.
Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що починається ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.
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