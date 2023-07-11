Сербія хоче закуповувати зріджений газ через Чорногорію. Це знизить її залежність від РФ

Сербія готова використати термінал зрідженого природного газу (LNG) у чорногорському порту Бар. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич.

На спільній пресконференції під час офіційного візиту до Сербії президента Чорногорії Якова Мілатовича лідери країн заявили про намір поліпшити дипломатичні відносини. Сербія не має посла у Підгориці з листопада 2020 року.

"Сербія зацікавлена ​​в купівлі частини зрідженого газу... Щодня можна приймати понад 2,7 млн кубометрів газу. Цього недостатньо, але це, безумовно, могло б нам допомогти", - сказав Вучич.

Наразі єдиним постачальником природного газу до Сербії є російський Газпром.

12 травня уряд Чорногорії підписав меморандум про взаєморозуміння з американськими компаніями Enerflex Energy Systems і Wethington Energy Innovation щодо встановлення терміналу ЗПГ у Барі. Він складатиметься з розвантажувального причалу для імпорту зрідженого газу, сховищ та установки для регазифікації, яка спрямовує газ коротким трубопроводом на прилеглу ТЕЦ.

Термінал ЗПГ та електростанція потужністю до 440 МВт будуть розташовані неподалік Бару, введення в експлуатацію очікується до кінця 2025 року.

Запланований розвантажувальний пірс зможе обробляти 25 000 барелів на годину, а сховище вміщатиме вдесятеро більше. В угоді передбачалося, що інвестиції в термінал ЗПГ становитимуть від 130 до 250 млн євро.

Мілатович заявив, що новий уряд країни має найближчим часом розпочати реалізацію проєкту.

Сербія накопичила резерви у 588 млн кубометрів газу на своїй території та в Угорщині. 20 червня 2023 року Угорщина та Сербія підписали договір про створення спільного підприємства Serbhungas для спільної торгівлі газом на сербському ринку та його закупівель за кордоном. Найбільшим постачальником газу до Угорщини залишається Газпром.

Восени очікується початок постачання зрідженого природного газу до Сербії й далі до Угорщини з терміналів у Греції через Болгарію сполучним газопроводом Ніш-Димитровград.

Наприкінці травня президент Азербайджану Алієв заявив, що його країна має намір до кінця 2023 року розпочати постачання газу до Угорщини та Сербії.