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Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України ще на рік
17:09 10.07.2023 |
Єврокомісія (ЄК) 9 липня погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном.
Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.
Паралельно ЄК готувалася до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію ЄК щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг. Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
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