Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) напередодні саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі висловився за приєднання України до НАТО. Гойсґен дав інтерв'ю Der General-Anzeiger Bonn і Die Rheinische Post, які опублікували частину розмови в понеділок, 10 липня.

"Україна повинна і стане членом НАТО - щойно дозволять умови", - наголосив колишній багаторічний радник ексканцлерки ФРН Анґели Меркель (Angele Merkel) із зовнішньополітичних питань. При цьому про приєднання України на цьому етапі не може бути й мови, оскільки це втягнуло б Альянс безпосередньо у війну на тлі зобов'язання надавати допомогу членам блоку, згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

"Однак саміт у Вільнюсі має дати зрозуміти, що Україна належить до сім'ї НАТО. Ми повинні використати Раду НАТО-Україна для обговорення умов повноправного членства України на більш пізньому етапі", - наголосив Гойсґен.

Про надання Києву озброєнь і F-16

На думку голови конференції, Києву слід надати всі необхідні військові засоби для самооборони, "інакше Україна припинить своє існування". Членство Києва в НАТО - найкраща страховка "для величезних інвестицій, які будуть потрібні для відновлення" країни, додав він.

"Дуже сподіваюся, що запланована підтримка винищувачами F16 виробництва США буде надана, щоб Україна могла краще захищатися від російської агресії і в повітрі", - зазначив керівник форуму. "Німеччина, яка не має винищувачів F16, могла б допомогти з логістикою та навчанням", - зазначив він.

Крістоф Гойсґен також додав, що "після неймовірної жорстокості" з боку російських військових і найманців приватної військової кампанії "Вагнер" більше не уявляє собі можливості нейтралітету України. На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський "намагається потрапити під захисну парасольку НАТО", констатував співрозмовник видань. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

ЗМІ: Берлін заявить про нову техніку для Києва на саміті НАТО

Як пише Reuters із посиланням на джерела в німецькому уряду, Берлін на саміті зробить суттєву заяву про постачання Німеччиною військової техніки в Україну. Крім того, ФРН також працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України, додав урядовець, зауваживши, що зараз не найкращий час для запрошення Києва в НАТО.