Через дії китайської влади компанії Джека Ма втратили $850 млрд — Bloomberg

Проблеми китайського мільярдера Джека Ма з владою обійшлися його компаніям Ма Ant Group і Alibaba Group Holding у $850 млрд. Про це пише Bloomberg.

7 липня китайська влада повідомила про завершення розслідування стосовно Ant Group, яка має сплатити штраф у розмірі $1 млрд.

Проблеми для Джека Ма почалися майже три роки тому, коли він висловив критику на адресу китайського регулятора. Внаслідок цього влада скасувала публічне розміщення акцій його фінтех-стартапу Ant Group, а компанія Alibaba була змушена розділитися на шість підрозділів.

Втрати для Alibaba та Ant значно перевищують розмір штрафів. Після скасування IPO Ant Group, компанія змушена була переглянути свою бізнес-модель, відмовитися від діяльності в чутливих секторах економіки та зменшити конкуренцію з державними банками. В результаті оцінка Ant Group, яка очікувалася до IPO на рівні $315 млрд, знизилася до $78,5 млрд, повідомляє агенція.

Також Alibaba серйозно постраждала, ставши об'єктом кампанії китайської влади, спрямованої на посилення контролю над ІТ-сектором. У березні Alibaba оголосила про розділення своєї діяльності на шість підрозділів, які залучатимуть фінансування самостійно та плануватимуть публічне розміщення акцій. За даними FT, план був схвалений китайськими регуляторами.

Після повідомлення про завершення розслідування Ant Group, акції Alibaba зросли на 8%, а ринкова вартість компанії досягла $234 млрд. Проте це на $620 млрд менше від пікової вартості компанії у 2020 році, повідомляє Bloomberg.