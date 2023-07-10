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АНАЛІТИКА

Прем'єр Нідерландів після відставки уряду оголосив, що піде з політики

 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Щойно після виборів буде сформовано новий кабінет, я піду з політики", - сказав Рютте у своїй промові в парламенті перед дебатами щодо відставки уряду.

Він також підтвердив, що йде з посади лідера партії VVD, яка була провідною в коаліції.

Рютте обійняв посаду прем'єр-міністра Нідерландів у жовтні 2010 року й очолював загалом чотири уряди.

56-річний Рютте залишиться лідером тимчасового уряду. Процес формування нового уряду після парламентських виборів у Нідерландах може зайняти місяці.

Нагадаємо, причиною відставки уряду Нідерландів стала незгода окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

У країні, яка має одну з найбільш суворих міграційних політик, минулого року кількість заявок на притулок зросла до понад 46 тисяч і цьогоріч може збільшитися до понад 70 тисяч.

Це збільшує навантаження на притулки країни, де протягом місяців минулого року сотні біженців були змушені спати на вулиці з обмеженим доступом або взагалі без доступу до питної води й медичної допомоги.
 

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