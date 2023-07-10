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Єллен «бачить прогрес» в американо-китайських відносинах після зустрічі з чиновниками КНР
10:28 10.07.2023 |
Зустріч міністра фінансів США Джанет Єллен з китайськими офіційними особами була "продуктивною" та "прямою", а також "позитивно вплинула" на американо-китайські відносини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Єллен заявила, що президент Штатів Джо Байден не розглядає відносини США та КНР через призму конфлікту великих держав.
"Ми вважаємо, що світ є досить великим, щоб обидві наші країни могли процвітати", - зазначила вона.
Міністр також заявила, що її візит був спрямований на встановлення та поглиблення зв'язків з новою економічною командою Китаю, зниження ризику непорозуміння та створення умов для співпраці у таких галузях, як зміна клімату та боргові проблеми.
"Я дійсно думаю, що ми досягли певного прогресу, і я думаю, що у нас можуть бути здорові економічні відносини, які принесуть користь як нам, так і всьому світу", - підкреслила Єллен.
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