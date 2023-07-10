Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

 

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в Пекіні.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6993  0,02 0,06 37,3821  0,01 0,02
EUR 40,2571  0,13 0,33 41,1089  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес