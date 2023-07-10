У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в Пекіні.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.