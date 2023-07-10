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Байден та Ердоган обговорили питання України та Швеції в НАТО
08:34 10.07.2023 |
Президент США Джозеф Байден та його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган обговорили питання в НАТО України та Швеції, а також домовилися зустрітися тет-а-тет на саміті Північноатлантичного альянсу, передає агентство "Анадолу".
Як зазначає агентство, президенти поспілкувалися у телефонному режимі.
Обговорено ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспектив вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччини винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.
Ердоган сказав також Байдену, що Швеція, ухваливши закон про боротьбу з тероризмом, зробила кроки у правильному напрямку, щоб Туреччина прийняла її заявку на членство в НАТО.
Однак, за словами президента Туреччини, вжитих заходів недостатньо, оскільки прихильники Робочої партії Курдистану (РПК) продовжують організовувати демонстрації у Швеції.
"Лідери домовилися провести зустріч у форматі віч-на-віч на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі для детального обговорення двосторонніх відносин та регіональних питань", - сказано в повідомленні.
Ердоган підкреслив, що Анкара дотримується принципової та чесної щодо членства в ЄС. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вільнюсі провідні країни ЄС дадуть чіткий та рішучий сигнал щодо підтримки членства Туреччини у співтоваристві.
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
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