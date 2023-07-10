Байден оптимістично налаштований щодо вступу Швеції в НАТО

Швеція прагне приєднатися до західного альянсу, однак наштовхується на опір з боку Туреччини та Угорщини.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден сказав журналісту CNN, що він оптимістично налаштований щодо того, що Швеція врешті-решт буде прийнята до НАТО, зазначивши, що головна перешкода для вступу це Туреччина, яка прагне модернізувати свій флот F-16.

"Туреччина прагне модернізувати літаки F-16. І (прем'єр-міністр Греції Кіріакос - ред.) Міцотакіс в Греції також шукає певної допомоги... Отже, те, що я намагаюся, відверто кажучи, зібрати воєдино, - це невеликий консорціум, де ми зміцнюємо НАТО з точки зору військового потенціалу як Греції, так і Туреччини, і дозволяємо Швеції приєднатися до нього. Але це в процесі. Це ще не завершено", - сказав президент США.