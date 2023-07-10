Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден оптимістично налаштований щодо вступу Швеції в НАТО
08:32 10.07.2023 |
Швеція прагне приєднатися до західного альянсу, однак наштовхується на опір з боку Туреччини та Угорщини.
Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Байден сказав журналісту CNN, що він оптимістично налаштований щодо того, що Швеція врешті-решт буде прийнята до НАТО, зазначивши, що головна перешкода для вступу це Туреччина, яка прагне модернізувати свій флот F-16.
"Туреччина прагне модернізувати літаки F-16. І (прем'єр-міністр Греції Кіріакос - ред.) Міцотакіс в Греції також шукає певної допомоги... Отже, те, що я намагаюся, відверто кажучи, зібрати воєдино, - це невеликий консорціум, де ми зміцнюємо НАТО з точки зору військового потенціалу як Греції, так і Туреччини, і дозволяємо Швеції приєднатися до нього. Але це в процесі. Це ще не завершено", - сказав президент США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
|Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
|Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
|Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО
|Ердоган висунув ще одну вимогу для схвалення вступу Швеції в НАТО
|Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України
|Через дії китайської влади компанії Джека Ма втратили $850 млрд — Bloomberg
|Прем'єр Нідерландів після відставки уряду оголосив, що піде з політики
Бізнес
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?