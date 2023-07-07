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АНАЛІТИКА

Швейцарія і Австрія приєдналися до європейського проєкту ППО

 

Швейцарія та Австрія приєдналися до європейського проєкту протиповітряної оборони "Небесний щит" (Sky Shield). Відповідний меморандум про участь у проєкті підписано на зустрічі в Берні, на якій були присутні міністри оборони Швейцарії, Австрії та Німеччини, повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

"Війна в Україні серед багатьох інших речей засвідчила також й те, що важливість протиповітряної оборони неможливо переоцінити", - заявив під час церемонії підписання німецький міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Таким чином кількість європейських держав, що вирішили брати участь у проєкті, з приєднанням Швейцарії та Австрії збільшилася до 19, зауважує агенція dpa.

"Небесний щит" - це ініціатива Німеччини, що стартувала в серпні 2022 року і спрямована на вдосконалення протиповітряної оборони в Європі, зокрема - посилення захисту від балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників. У проєкті, зокрема, беруть участь Німеччина, Великобританія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

У рамках проєкту планується об'єднати різні системи ППО, призначені для знищення балістичних, крилатих ракет і бойових безпілотників. Серед таких систем - німецька Iris-T. Для перехоплення ракет розглядається також американо-ізраїльська система Arrow-3.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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