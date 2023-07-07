11 країн НАТО досягли необхідного рівня витрат на оборону, Польща вийшла у лідери

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що порогу 2% ВВП на оборону і більше зараз досягли вже 11 країн-членів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг розповів, що на саміті у Вільнюсі союзники встановлять більш амбітне зобов'язання щодо інвестицій в оборону: щонайменш 2% ВВП.

"Цього року одинадцять країн-членів досягають чи перевищують цей поріг. І ми очікуємо, що ця цифра суттєво зросте у наступному році", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що у 2023 році оборонні інвестиції європейських союзників і Канади зростуть на 8,3%, що найбільше за останні десятиліття.

Столтенберг нагадав, що у 2014 році, коли союзники домовилися починати підвищувати витрати на оборону, 2% ВВП чи більше на оборону витрачали лише три країни-союзниці. Навесні, наскільки відомо, це були сім країн.

Столтенберг не назвав конкретні країни, але орієнтовні оцінки витрат країн-союзниць на 2023 рік є в опублікованому документі Альянсу.

Як випливає з графіка, абсолютним лідером витрат на оборону є Польща - з 3,9% свого ВВП. Порівняно з 2014 роком, її витрати зросли удвічі (та вона не єдина така країна серед союзників східного флангу НАТО). На другому місці США - з 3,49% ВВП. Першу трійку замикає Греція з 3,1% ВВП.

Наступні вісім у списку - Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія, Британія, Словаччина. Литва, схоже, найбільше наростила витрати на оборону порівняно з показниками 2014 року.