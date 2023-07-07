Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

11 країн НАТО досягли необхідного рівня витрат на оборону, Польща вийшла у лідери

11 країн НАТО досягли необхідного рівня витрат на оборону, Польща вийшла у лідери

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що порогу 2% ВВП на оборону і більше зараз досягли вже 11 країн-членів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг розповів, що на саміті у Вільнюсі союзники встановлять більш амбітне зобов'язання щодо інвестицій в оборону: щонайменш 2% ВВП.

"Цього року одинадцять країн-членів досягають чи перевищують цей поріг. І ми очікуємо, що ця цифра суттєво зросте у наступному році", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що у 2023 році оборонні інвестиції європейських союзників і Канади зростуть на 8,3%, що найбільше за останні десятиліття.

Столтенберг нагадав, що у 2014 році, коли союзники домовилися починати підвищувати витрати на оборону, 2% ВВП чи більше на оборону витрачали лише три країни-союзниці. Навесні, наскільки відомо, це були сім країн.

Столтенберг не назвав конкретні країни, але орієнтовні оцінки витрат країн-союзниць на 2023 рік є в опублікованому документі Альянсу.

Як випливає з графіка, абсолютним лідером витрат на оборону є Польща - з 3,9% свого ВВП. Порівняно з 2014 роком, її витрати зросли удвічі (та вона не єдина така країна серед союзників східного флангу НАТО). На другому місці США - з 3,49% ВВП. Першу трійку замикає Греція з 3,1% ВВП.

Наступні вісім у списку - Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія, Британія, Словаччина. Литва, схоже, найбільше наростила витрати на оборону порівняно з показниками 2014 року.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,07 37,3752  0,02 0,05
EUR 40,1241  0,02 0,05 41,0081  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес