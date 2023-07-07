Держдеп і Білий дім відреагували на дані про «мирні» переговори експосадовців США із Лавровим

Адміністрація президента США Джо Байдена не санкціонувала і не надавала підтримки таємним зустрічам колишніх високопосадовців США з главою МЗС РФ Сергєеєм Лавровим та іншими росіянами щодо можливих переговорів про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці обговорення. І, як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - зазначив він у коментарі агентству.

Представник Держдепу наголосив, що США продовжать надавати зброю Києву, щоб Україна "могла вести переговори з позиції сили, коли вона вважатиме, що час настав".

Водночас координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CBS News теж сказав, що ці переговори Вашингтон не санкціонував.

"Але я хочу чітко заявити, що ці дискусії не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх жодним активним чином. Як сказав президент, нічого про Україну без України", - зазначив він.

Напередодні телеканал NBC News повідомив, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".