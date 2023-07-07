Фінансові новини
- |
- 07.07.23
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп і Білий дім відреагували на дані про «мирні» переговори експосадовців США із Лавровим
08:59 07.07.2023 |
Адміністрація президента США Джо Байдена не санкціонувала і не надавала підтримки таємним зустрічам колишніх високопосадовців США з главою МЗС РФ Сергєеєм Лавровим та іншими росіянами щодо можливих переговорів про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".
"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці обговорення. І, як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - зазначив він у коментарі агентству.
Представник Держдепу наголосив, що США продовжать надавати зброю Києву, щоб Україна "могла вести переговори з позиції сили, коли вона вважатиме, що час настав".
Водночас координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CBS News теж сказав, що ці переговори Вашингтон не санкціонував.
"Але я хочу чітко заявити, що ці дискусії не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх жодним активним чином. Як сказав президент, нічого про Україну без України", - зазначив він.
Напередодні телеканал NBC News повідомив, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
|МЗС у відповідь на заклик Білого дому до реформ заради НАТО закликало змінити ставлення до Росії
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
|Британія передасть Україні спеціальні пожежні машини
|Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
|На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
|Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом
|Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року
|Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги
Бізнес
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном