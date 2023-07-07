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Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
08:55 07.07.2023 |
Рада Європейського союзу погодила з Європарламентом проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Ради ЕС.
Це рішення дасть змогу терміново виділити 500 мільйонів євро із бюджету ЄС для нарощування виробництва боєприпасів і ракет.
Водночас буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.
"Завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді щодо ASAP ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі. Це ще один доказ непохитної прихильності ЄС підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази ЄС і, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки і захисту громадян ЄС", - сказала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес - країни, яка зараз головує в Раді ЄС.
Тепер угода має бути схвалена Радою ЄС і Європарламентом. Очікується, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.
Нагадаємо, "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.
Регламент ASAP спрямований на посилення реагування та здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу.
Йдеться, серед іншого, про механізм для виявлення, моніторингу та кращого передбачення наявності проблем у ланцюгах постачання, фінансову підтримку зміцнення промислових виробничих потужностей ЄС, а також запровадження тимчасової нормативної бази для подолання кризи з постачанням боєприпасів.
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