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Фінляндія посилила обмеження на в’їзд громадян РФ
18:13 06.07.2023 |
Фінляндія розширила обмеження на в'їзд і транзит громадян Російської Федерації.
Як пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Фінляндії.
Уряд вирішив зберегти запроваджену раніше заборону на туристичні поїздки громадян Росії, як і транзитний проїзд для них через Фінляндію до інших країн Шенгенської зони.
Крім того, з'являться обмеження для ділових поїздок, в'їзду росіян-студентів та власників нерухомості на території Фінляндії.
Громадянам РФ, які їдуть у відрядження, в'їзд через фінський кордон дозволятимуть лише у разі поїздки безпосередньо у Фінляндію - транзит буде заборонений. Крім того, потрібно буде довести, що такий бізнес-мандрівник справді має поважну причину для особистого приїзду.
Власникам нерухомості також доведеться пояснювати причини приїзду.
Студентам надалі дозволять брати участь лише у програмах для отримання наукового ступеня чи у рамках обміну.
Дане рішення є оновленням до рішення від 29 вересня 2022 року. Нові правила набудуть чинності з опівночі 10 липня.
Крім того, Фінляндія у відповідь на висилку фінських дипломатів з РФ та закриття її генконсульства у Петербурзі може закрити консульство Росії в Турку.
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