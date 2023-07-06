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Британія назвала ім’я нового посла в Україні
15:32 06.07.2023 |
Послом Британії в Україні невдовзі стане Мартін Гарріс, який замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційних сторінках посольства.
Мелінда Сіммонс очолює дипломатичну місію Британії в Україні з 2019 року і за кілька місяців перейде на іншу посаду у дипломатичній службі.
Замість неї послом стане Мартін Гарріс. Ротація відбудеться у вересні 2023 року.
Мартін Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом.
У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а в 2014-2017 роках - заступником керівника місії у Москві. Останні п'ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.
"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Гарріс з нагоди призначення.
Нагадаємо, Мелінда Сіммонс за роки роботи в Україні активно вчила українську мову. Також посол активно веде Twitter, де розповідає не лише про робочі справи, а й своє повсякденне життя у Києві до і під час повномасштабної війни.
Серед іншого, Мелінда Сіммонс показувала, як облаштовує собі ліжко у коридорі на час повітряних тривог, та ділилася, що знімає стрес біля боксерської груші.
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