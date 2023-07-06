Raiffeisen відкладає вихід з Росії. Австрія намагається зберегти зв'язок з Москвою – Reuters

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) відкладає плани виходу з Росії і її в цьому підтримує низка офіційних осіб в Австрії, які намагаються зберегти давні зв'язки з Москвою. Про це пише агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька офіційних осіб, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати відносини з Росією, які існують десятиліттями. Вони вважають, що відновити нормальні відносини з РФ все ще можливо. Банк та офіційні особи Австрії опираються тиску Європейського центробанку (ЄЦБ) залишити Росію, сподіваючись, що війна в Україні скоро закінчиться, повідомили Reuters джерела.

Зокрема, голова центрального банку Австрії Роберт Гольцманн висловив стурбованість з приводу тиску на RBI президентці ЄЦБ Крістін Лагард, повідомило джерело, знайоме з цими обговореннями.

Австрія та RBI також перебувають у центрі розслідування США через зв'язки з Росією. RBI передав дані про російські транзакції санкційному органу США OFAC, повідомили Reuters три особи, знайомі з розслідуванням. За їхньою інформацією, у RBI будуть проблеми, якщо виявлять порушення санкцій. RBI заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

У середині червня міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер розмовляв з високопосадовцем Мінфіну США, відповідальним за санкції, Браяном Нельсоном і закликав США не чинити тиск на RBI.

RBI планувала продати або виділити свій російський бізнес в окремий підрозділ до вересня, але це навряд чи відбудеться в намічений термін, повідомили агентству джерела. RBI ще не надав свого плану виходу з РФ наглядовим органам ЄЦБ, повідомили два джерела, що робить вихід з РФ до вересня малоймовірним.

Банк хоче дочекатися схвалення ЄЦБ, перш ніж просити у своїх акціонерів дозвіл на реструктуризацію бізнесу у РФ, сказали дві особи, знайомі з його позицією, а це може тривати місяці.

Крім того, перш ніж RBI почне діяти, буде потрібно схвалення російського центрального банку, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента Путіна.

Російська влада дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 млн відкритих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб банк залишився в країні через можливість і надалі здійснювати міжнародні платежі, сказало одне з джерел.