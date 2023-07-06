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У разі поразки України з РФ доведеться воювати американцям – колишній віцепрезидент США
13:14 06.07.2023 |
Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у радіопередачі "Шоу Г'ю Г'юїтта".
"Я не сумніваюся, що якщо Владімір Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", - зазначив Пенс.
Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.
За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз - це не просто війна, це зло".
Нагадаємо, що 29 червня Пенс із неанонсованим візитом побував в Україні, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.
Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".
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