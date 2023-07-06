Британія після Brexit приєднається до інноваційної програми ЄС: угода готова – BBC

Угода про приєднання Великої Британії до науково-дослідницької програми Європейського Союзу Horizon Europe погоджена і зараз очікує схвалення прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Уряд Великої Британії веде переговори з ЄС про приєднання до програми Horizon Europe після того, як у лютому Лондон і Брюссель врегулювали свою суперечку щодо правил торгівлі з Північною Ірландією після Brexit.

Офіційна позиція британського уряду полягає у тому, що переговори щодо угоди тривають.

Високопоставлені джерела BBC стверджують про досягнення домовленості про те, який обсяг фінансування має надати Велика Британія, і тепер є два варіанти асоційованого членства, які має розглянути Сунак.

Якщо він схвалить угоду, про це може бути оголошено у вівторок після переговорів, запланованих між Сунаком і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Досягнення домовленості стане величезним полегшенням для наукової спільноти. Багато видатних дослідників Великої Британії залишилися в підвішеному стані щодо майбутнього своїх провідних світових дослідницьких проєктів, а в деяких випадках і щодо своєї роботи та роботи своїх команд.

Бюджет програми Horizon Europe становить 95,5 мільярда євро на період 2021-2027 роки. Британія офіційно вийшла з програми після Brexit у січні 2020 року, а переговори про повторну асоціацію з проєктом загальмували на тлі запеклої суперечки щодо правил торгівлі в Північній Ірландії.

Horizon Europe - це 7-річна науково-дослідницька ініціатива Європейського Союзу, наступниця програми Horizon 2020, яка підтримує науку.

Нагадаємо, через сім років після референдуму щодо Brexit частка британців, які хочуть знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.

У той самий час лише 18% виборців, які проголосували за вихід Великої Британії з ЄС у 2016 році, переконані, що Brexit був успіхом.