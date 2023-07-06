У Німеччині Конституційний суд призупинив ухвалення проєкту закону про опалення

Федеральний конституційний суд Німеччини в терміновому порядку призупинив ухвалення в Бундестазі нового законопроєкту, спрямованого на впровадження екологічніших систем опалення. Друге і третє читання законопроєкту не будуть проводитися під час поточного тижня засідань, ідеться в заяві суду в Карлсруе, оприлюдненій на його сайті в середу, 5 липня.

У такий спосіб Конституційний суд задовольнив запит депутата Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Томаса Гайльманна (Thomas Heilmann), який заявив про неможливість голосування за законопроєкт, оскільки документ не був представлений парламентаріям у письмовому вигляді принаймні за 14 днів до засідання. "Це великий успіх для нашого парламентаризму, а в даному конкретному випадку і для захисту клімату!", - прокоментував рішення суду Гайльманн у своєму Twitter-акаунті.

Доля законопроєкту поки не зрозуміла

Наприкінці червня партії правлячої у ФРН коаліції після кількох тижнів суперечок погодили останні деталі проєкту закону про опалення житлового фонду. Очікувалося, що його буде остаточно ухвалено на останньому засіданні Бундестагу перед літніми канікулами 7 липня. Однак порівняно з початковим проєктом, представленим парламентаріям, до нього було внесено істотні зміни.

З 8 липня Бундестаг піде на канікули, тож доля законопроєкту поки що залишається невизначеною, зазначає агентство dpa.

Цей закон покликаний покласти край газовому і нафтовому опаленню в Німеччині. У майбутньому кожна новозбудована система опалення в будівлях має щонайменше на 65 відсотків працювати на поновлюваних джерелах енергії.