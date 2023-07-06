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Білий дім звернувся до Угорщини й Туреччини щодо заявки Швеції на вступ до НАТО
10:03 06.07.2023 |
У Білому домі заявили, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки країна виконала усі зобов'язання.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми закликали Туреччину і Угорщину якнайшвидше схвалити заявку Швеції на членство в НАТО. Швеція... виконала зобов'язання, які вона взяла на себе в рамках тристороннього меморандуму, який вона підписала з Фінляндією і Туреччиною на полях саміту НАТО в Мадриді минулого року", - зазначила вона.
За словами речниці Білого дому, Швеція є сильним, дієздатним партнером у сфері оборони, який поділяє цінності НАТО і буде зміцнювати Альянс і робити внесок у європейську безпеку.
"І тому ми вважаємо, що їхнє партнерство має перетворитися на членство в НАТО якомога швидше", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої, зокрема, обговорювали питання вступу Швеції в НАТО.
Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.
За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
Водночас Угорщина заявляє, що координується із Туреччиною у питанні ратифікації вступу Швеції до НАТО.
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