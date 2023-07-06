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АНАЛІТИКА

США цього тижня оголосять про відправку Україні касетних боєприпасів для артилерії, - ЗМІ

 

Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

"Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій", - розповіло джерело.

Варто зауважити, що у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123 державах, які є сторонами або підписантами. Однак ні Штати, ні Росія та Україна не підписали документ.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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