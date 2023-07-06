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США цього тижня оголосять про відправку Україні касетних боєприпасів для артилерії, - ЗМІ
08:54 06.07.2023 |
Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.
Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.
"Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій", - розповіло джерело.
Варто зауважити, що у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123 державах, які є сторонами або підписантами. Однак ні Штати, ні Росія та Україна не підписали документ.
Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.
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