Косово може втратити до 500 млн євро фінансування через санкції ЄС

Альянс бізнесу Косова попередив, що через санкції Європейського Союзу на тлі нестабільності на півночі частково визнаної країни вона може втратити близько 500 мільйонів євро із фондів ЄС до кінця 2023 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Альянсу.

За словами косовських підприємців, санкції, запроваджені Європейським Союзом, завдадуть шкоди Косову в дипломатичному, економічному й політичному плані і є одним із найбільших викликів з проголошення країною незалежності у 2008 році.

"Альянс косовського бізнесу попереджав, наскільки серйозними є ці заходи, оскільки вони завдадуть серйозної шкоди економіці через обмеження коштів з фондів IPA (Інструмент передвступної допомоги. - Ред.), програм Європейської комісії, а також через призупинення Угоди про стабілізацію та асоціацію і припинення всіх двосторонніх зустрічей з ЄС", - ідеться в заяві.

Альянс бізнесу Косова закликав уряд докласти зусиль для відновлення відносин із ЄС і Сполученими Штатами.

"Якщо так триватиме і надалі, до кінця року Косово може втратити понад 500 мільйонів євро на підтримку експорту, схвалену ЄС, і не виключена можливість перенесення кінцевого терміну початку візової лібералізації для Косова",- вважають в Альянсі.

Після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.