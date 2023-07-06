Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через вторгнення в Україну. Росії не вдалося продати свої вертольоти в Африку, - ЗМІ

 
Росії не вдалося продати Беніну (країна в Африці) два транспортні вертольоти Мі-171. Причиною цього могло стати вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Africa.

Державна компанія "Вертольоти Росії" не змогла продати гелікоптери в африканську країну, бо вона зіткнулася з різними труднощами. Далі їх планувалося переробити під потреби місцевої армії.

Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів.

Ці проблеми є наслідком вторгнення РФ в Україну і санкцій з боку Заходу.

Що про це думають у Беніні

Невдала угода фактично є ударом по силах безпеки Беніну, адже країна намагається зміцнити свій північний кордон. Їй загрожують бойовики "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Уряд Беніну сподівається, що нові гелікоптери допомогли б ефективніше боротися з цими угрупованнями, однак тепер незрозуміло, як довго країні чекати їх від Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7848
  0,0695
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,08 37,3789  0,01 0,02
EUR 40,1652  0,12 0,30 41,0341  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на 04.07.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес