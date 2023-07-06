Через вторгнення в Україну. Росії не вдалося продати свої вертольоти в Африку, - ЗМІ

Росії не вдалося продати Беніну (країна в Африці) два транспортні вертольоти Мі-171. Причиною цього могло стати вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Africa.

Державна компанія "Вертольоти Росії" не змогла продати гелікоптери в африканську країну, бо вона зіткнулася з різними труднощами. Далі їх планувалося переробити під потреби місцевої армії.

Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів.

Ці проблеми є наслідком вторгнення РФ в Україну і санкцій з боку Заходу.

Що про це думають у Беніні

Невдала угода фактично є ударом по силах безпеки Беніну, адже країна намагається зміцнити свій північний кордон. Їй загрожують бойовики "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Уряд Беніну сподівається, що нові гелікоптери допомогли б ефективніше боротися з цими угрупованнями, однак тепер незрозуміло, як довго країні чекати їх від Росії.