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АНАЛІТИКА

Румунську Hidroelectrica оцінили у $10 мільярдів під час виходу на біржу

 

Румунська енергетична компанія Hidroelectrica вийшла на біржу - її публічне розміщення (IPO) стало найбільшим в історії фондового ринку Румунії і рекордним для всієї Європи у 2023 році.

Про це пише Reuters.

"Первинне розміщення акцій Hidroelectrica було здійснене за ціною 104 леї (22,87 доларів) за акцію, що означає ринкову капіталізацію в 10,3 мільярдів доларів що, за словами уряду Румунії, є "історичним успіхом", - пише агентство.

Зазначається, що це найбільше IPO цього року в Європі.

"Ми раді бачити сильний інтерес інвесторів, який привів до успішного результату", - сказав головний виконавчий директор компанії. Богдан Бадеа. Акції Hidroelectrica почнуть торгуватися на Бухарестській біржі з 12 липня.

Так, на продаж виставили усі 19,97% акцій, які належали фонду Fondul Proprietatea під управлінням американської компанії Franklin Templeton.

При цьому уряд збереже свою 80%-ву частку в найбільшому виробнику електроенергії в країні, який має потужність 6,3 гігават зі 182 гідроелектростанцій.

"Хоча плани виведення компанії на біржу обговорювалися понад десять років, проведення IPO в кінцевому підсумку було вимогою ЄС як частина угоди про розблокування коштів на відновлення після пандемії", - нагадує Reuters.

"Ми говоримо про подію, на яку чекали більше 10 років, а також про найбільший лістинг в історії Бухарестської фондової біржі", - сказав міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа.

"Цей історичний успіх лістингу Hidroelectrica показує, що це був правильний вибір", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Румунія
 

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