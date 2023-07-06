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АНАЛІТИКА

Інфляція у Туреччині сповільнилася до 17-місячного мінімуму: допоміг безплатний газ для населення

 

Зростання споживчих цін у Туреччині сповільнилося до 38,2% у річному обчисленні у червні, й це - найнижчий рівень інфляції з грудня 2021 року. Про це пише видання Daily Sabbah із посиланням на дані статистичного відомства TurkStat.

На уповільнення інфляції вплинуло роздавання населенню безплатного газу, що компенсувало підвищення цін на інші товари та продукти.

У місячному обчисленні ціни зросли на 3,92% у червні (0,04% у травні). Найбільше подорожчали тютюн і алкогольні напої (+11,1%), а також послуги ресторанів і готелів (4,31%).

Інфляція в Туреччині досягла 24-річного піка (84%) у листопаді минулого року після того, як центробанк знизив ключову ставку до 8,5% з 19% під тиском президента Реджепа Ердогана. Неортодоксальна політика центробанку лише посилила інфляцію та знецінення місцевої валюти.

З початку 2023 року ліра знецінилася щодо долара на 27%. Падіння вартості турецької валюти посилилося після переобрання Ердогана президентом країни.

На початку червня Ердоган звільнив прихильника політики низьких ставок з посади голови центробанку, після чого регулятор повністю змінив монетарну політику, підвищивши облікову ставку відразу з 8,5 до 15%.

Новий голова центробанку та новий міністр фінансів оголосили своїм пріоритетом боротьбу з інфляцією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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