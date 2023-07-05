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АНАЛІТИКА

Нафтогазові доходи росії обвалилися майже на 50%

 

У січні-червні податок на видобуток корисних копалин - нафту і конденсат - приніс бюджету РФ 2,984 трлн рублів, знизившись в 1,73 раза. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані мінфіну рф у середу, 5 липня.

У першому півріччі 2023 року надходження від нафтогазової галузі до бюджету країни-агресора росії зменшилися на 46,9% і склали 3,382 трлн рублів проти 6,376 трлн рублів роком раніше.

Стверджується, що у червні поточного року доходи зменшилися на 7,3% порівняно з травнем - до 528,6 млрд рублів. А порівняно з червнем 2022 року, показник впав на 26,4% - тоді надходження становили 717,9 млрд рублів.

За даними Мінфіну, у січні-червні податок на видобуток корисних копалин - нафту і конденсат - приніс бюджету 2,984 трлн рублів, знизившись в 1,73 раза, експортне мито - 105,9 млрд рублів (падіння в 3,25 раза).
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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