Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час

 

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.

"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", - сказав Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою і обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини і війну Росії в Україні, заявив у неділю посол ЄС в Китаї.

Однак згодом стало відомо, що Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку Борреля.

Це вже вдруге в цьому році скасована поїздка Борреля до Китаю. У квітні він не зміг приїхати після позитивного результату тесту на COVID-19.
Ключові теги: Китай, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,08 37,3789  0,01 0,02
EUR 40,1652  0,12 0,30 41,0341  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес