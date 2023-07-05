Уряд Швеції закликали змінити законодавство після акції зі спаленням Корану

Шведський центр проти насильницького екстремізму (CVE) закликав уряд країни внести зміни до закону про громадський порядок, щоб забезпечити можливість заборонити такі публічні заходи, як спалення Корану, якщо вони загрожують національній безпеці.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Зазначається, що акції зі спалення Корану є легальними в Швеції, оскільки вони підпадають під дію закону про свободу слова, що унеможливлює їх заборону поліцією.

"Змініть Закон про громадський порядок, і зробіть це швидко", - заявив президент CVE Йонас Тролле.

За словами глави урядової ініціативи з протидії екстремізму та радикалізації в країні, шведська конституція дозволяє обмеження основних прав і свобод в інтересах національної безпеки, але закон про громадський порядок - ні.

"Конституція дозволяє відмову у разі загрози національній безпеці, і очевидно, що те, що відбувається зараз, дійсно не дуже добре з точки зору ризиків для Швеції", - зауважив Тролле.

Він також вказав на досвід таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Франція і Фінляндія, де спалення Корану неможливе, хоча там "досить високий ступінь свободи вираження поглядів".

У червневому рішенні апеляційний суд Швеції заявив, що для того, щоб поліція могла відхилити заяву про проведення акції зі спалення Корану, необхідні конкретні ризики, пов'язані з нею, але загальне зростання загрози тероризму по всій Швеції не повинно впливати на цю оцінку.

Нагадаємо, що минулого тижня біженець із Іраку Салван Моміка спалив Коран у Стокгольмі. Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.

Такі країни, як Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати і Марокко, викликали шведських послів на знак протесту проти інциденту зі спаленням Корану.