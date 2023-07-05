Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу: Плану Б не існує
10:50 05.07.2023 |
Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що єдиним варіантом сталого і процвітаючого майбутнього для її країни є членство в Європейському Союзі.
Про це вона сказала під час виступу на панелі "Yes, but", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.
Брнабич зазначила, що членство в ЄС - це головний стратегічний пріоритет зовнішньої політики Сербії.
"Економічно ми вже є частиною Європейського Союзу, а культурно, географічно та історично ми є частиною європейського континенту та європейської сім'ї народів. Зрештою, я не думаю, що у нас є план Б", - підкреслила вона.
Прем'єрка додала, що зміни, які впроваджують у країні для вступу в ЄС, у першу чергу "корисні для наших громадян, економіки та суспільства".
За її словами, Євросоюз є найуспішнішим мирним проектом в історії людства, і "якщо хтось і повинен бути частиною цього мирного процесу, то це, безумовно, Балкани".
Брнабич наголосила, що між Сербією і членством в ЄС стоять ще два питання - нормалізація відносин з Косово і санкції проти Росії.
Вона розповіла, що уряд за підтримки президента Александара Вучича намагається зробити ситуацію з Косовом "максимально мирною і стабільною".
Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби
|Україна та Словаччина домовилися спільно створити нову гаубицю
|Уряд Швеції закликали змінити законодавство після акції зі спаленням Корану
|У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу: Плану Б не існує
|У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах
|У США хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляєн – ЗМІ
Бізнес
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин