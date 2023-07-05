У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах

Уряд Нідерландів заборонив школярам користуватися під час уроків мобільними телефонами, планшетами і смарт-годинника, оскільки вони відволікають від навчання та погіршують успішність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Нідерландів.

"Більше не потрібно дивитися відео в TikTok під час занять, надсилати повідомлення однокласникам або ділитися фотографіями через Snapchat", - йдеться у повідомлення уряду.

Зазначається, що смартфони можна буде використовувати, наприклад на уроці цифрової грамотності, або ж учням, які залежать від свого телефону за медичними показаннями або через інвалідність. Школи можуть на власний розсуд узгодити точні правила з вчителями, батьками та учнями.

"Незважаючи на те, що мобільні телефони майже нерозривно пов'язані з нашим життям, їм не місце у класі. Студенти повинні мати можливість сконцентруватися та мати всі можливості добре вчитися", - заявив міністр освіти, культури та науки Нідерландів Робберт Дейкграаф.

Він додав, що згідно з науковими дослідженнями, мобільні телефони порушують процес навчання з усіма наслідками: "Ми маємо захистити студентів від цього". Заборона набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Опитування щодо заборони використання учнями смартфонів на уроках

Серед членів педагогічної профспілки Нідерландів провели опитування, щодо заборони використання дітьми смартфонів під час уроків. 73% вчителів середніх шкіл підтримали заборону та заявили, що мобільні телефони погано впливають на здатність учнів концентруватися.