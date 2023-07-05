Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах
09:36 05.07.2023 |
Уряд Нідерландів заборонив школярам користуватися під час уроків мобільними телефонами, планшетами і смарт-годинника, оскільки вони відволікають від навчання та погіршують успішність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Нідерландів.
"Більше не потрібно дивитися відео в TikTok під час занять, надсилати повідомлення однокласникам або ділитися фотографіями через Snapchat", - йдеться у повідомлення уряду.
Зазначається, що смартфони можна буде використовувати, наприклад на уроці цифрової грамотності, або ж учням, які залежать від свого телефону за медичними показаннями або через інвалідність. Школи можуть на власний розсуд узгодити точні правила з вчителями, батьками та учнями.
"Незважаючи на те, що мобільні телефони майже нерозривно пов'язані з нашим життям, їм не місце у класі. Студенти повинні мати можливість сконцентруватися та мати всі можливості добре вчитися", - заявив міністр освіти, культури та науки Нідерландів Робберт Дейкграаф.
Він додав, що згідно з науковими дослідженнями, мобільні телефони порушують процес навчання з усіма наслідками: "Ми маємо захистити студентів від цього". Заборона набуде чинності з 1 січня 2024 року.
Опитування щодо заборони використання учнями смартфонів на уроках
Серед членів педагогічної профспілки Нідерландів провели опитування, щодо заборони використання дітьми смартфонів під час уроків. 73% вчителів середніх шкіл підтримали заборону та заявили, що мобільні телефони погано впливають на здатність учнів концентруватися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби
|Україна та Словаччина домовилися спільно створити нову гаубицю
|Уряд Швеції закликали змінити законодавство після акції зі спаленням Корану
|У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу: Плану Б не існує
|У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах
|У США хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляєн – ЗМІ
Бізнес
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин