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АНАЛІТИКА

Росатом остаточно припинив діяльність у Чехії

 

Російська державна корпорація Росатом остаточно припинила свою діяльність у Чеській Республіці, інформує Radio Prague International.

Місцеву філію компанії виключили з комерційного реєстру, а її співробітників звільнили раніше. Крім того, комунікаційне агентство, яке співпрацювало з Росатом, також припинило свою діяльність, залишивши борги.

Раніше Росатом подавав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС Дуковани, однак уряд Чеської Республіки виключив російський концерн з цього тендеру після виявлення ролі російського ГРУ під час вибуху на складах боєприпасів у Врбетиці.

До останнього часу в Чеській Республіці працював завод філії Росатом з Угорщини, який функціонував як центр компанії в Центральній Європі. Проте сам Росатом не діє в Чеській Республіці вже кілька місяців. Згідно з інформацією видання Deník N, компанія вже наприкінці минулого року звільнила свої офіси у Празі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Чехія
 

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