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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Росатом остаточно припинив діяльність у Чехії
08:56 05.07.2023 |
Російська державна корпорація Росатом остаточно припинила свою діяльність у Чеській Республіці, інформує Radio Prague International.
Місцеву філію компанії виключили з комерційного реєстру, а її співробітників звільнили раніше. Крім того, комунікаційне агентство, яке співпрацювало з Росатом, також припинило свою діяльність, залишивши борги.
Раніше Росатом подавав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС Дуковани, однак уряд Чеської Республіки виключив російський концерн з цього тендеру після виявлення ролі російського ГРУ під час вибуху на складах боєприпасів у Врбетиці.
До останнього часу в Чеській Республіці працював завод філії Росатом з Угорщини, який функціонував як центр компанії в Центральній Європі. Проте сам Росатом не діє в Чеській Республіці вже кілька місяців. Згідно з інформацією видання Deník N, компанія вже наприкінці минулого року звільнила свої офіси у Празі.
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