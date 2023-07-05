Росатом остаточно припинив діяльність у Чехії

Російська державна корпорація Росатом остаточно припинила свою діяльність у Чеській Республіці, інформує Radio Prague International.

Місцеву філію компанії виключили з комерційного реєстру, а її співробітників звільнили раніше. Крім того, комунікаційне агентство, яке співпрацювало з Росатом, також припинило свою діяльність, залишивши борги.

Раніше Росатом подавав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС Дуковани, однак уряд Чеської Республіки виключив російський концерн з цього тендеру після виявлення ролі російського ГРУ під час вибуху на складах боєприпасів у Врбетиці.

До останнього часу в Чеській Республіці працював завод філії Росатом з Угорщини, який функціонував як центр компанії в Центральній Європі. Проте сам Росатом не діє в Чеській Республіці вже кілька місяців. Згідно з інформацією видання Deník N, компанія вже наприкінці минулого року звільнила свої офіси у Празі.