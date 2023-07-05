Байден обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили підготовку країн до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Джо Байден провів сьогодні бесіду з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони обговорили низку питань, які лідери розглянуть на саміті, у тому числі шляхи подальшого зміцнення Альянсу", - йдеться у прес-службі. службі Білого дому.

Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав також висловили надію на продовження цих переговорів із союзниками у Вільнюсі на полях саміту.



