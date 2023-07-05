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АНАЛІТИКА

Байден обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО

 

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили підготовку країн до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Джо Байден провів сьогодні бесіду з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони обговорили низку питань, які лідери розглянуть на саміті, у тому числі шляхи подальшого зміцнення Альянсу", - йдеться у прес-службі. службі Білого дому.

Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав також висловили надію на продовження цих переговорів із союзниками у Вільнюсі на полях саміту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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