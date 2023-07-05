Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляєн – ЗМІ
09:00 05.07.2023 |
Президент США Джо Байден наполягає на том, щоб після закінчення повноважень Єнса Столтенберга наступним генсеком НАТО призначили нинішню президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
Як пише "Європейська правда", про це виданню The Telegraph повідомили джерела.
За даними видання, США надавали перевагу фон дер Ляєн після відхилення кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.
Зазначається, що президент США під час дискусій щодо наступника Столтенберга намагався переконати фон дер Ляєн очолити НАТО.
Як розповіло одне із джерел, Байден і фон дер Ляєн налагодили "міцний контакт" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв'язкам щодо Китаю, України та клімату.
Президентка Єврокомісії раніше заявляла, що для неї велика честь бути включеною до списку потенційних наступників. Однак її речник заявив, що вона "не готова до цієї роботи, ні зараз, ні в майбутньому".
Водночас, як зазначає видання, у приватній розмові фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе обійняти будь-яку посаду в НАТО щонайменше до наступного року.
У Білому домі бачать можливість переманити її після європейських виборів наступного року.
Нагадаємо, 4 липня НАТО продовжив ще на рік повноваження Столтенберга як генерального секретаря Альянсу, оскільки союзникам не вдалося домовитись про кращу кандидатуру наступника.
Колишній прем'єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року і не хотів продовження мандату.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби
|Україна та Словаччина домовилися спільно створити нову гаубицю
|Уряд Швеції закликали змінити законодавство після акції зі спаленням Корану
|У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу: Плану Б не існує
|У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах
|У США хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляєн – ЗМІ
Бізнес
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин