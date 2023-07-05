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АНАЛІТИКА

У США хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляєн – ЗМІ

 

Президент США Джо Байден наполягає на том, щоб після закінчення повноважень Єнса Столтенберга наступним генсеком НАТО призначили нинішню президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Як пише "Європейська правда", про це виданню The Telegraph повідомили джерела.

За даними видання, США надавали перевагу фон дер Ляєн після відхилення кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Зазначається, що президент США під час дискусій щодо наступника Столтенберга намагався переконати фон дер Ляєн очолити НАТО.

Як розповіло одне із джерел, Байден і фон дер Ляєн налагодили "міцний контакт" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв'язкам щодо Китаю, України та клімату.

Президентка Єврокомісії раніше заявляла, що для неї велика честь бути включеною до списку потенційних наступників. Однак її речник заявив, що вона "не готова до цієї роботи, ні зараз, ні в майбутньому".

Водночас, як зазначає видання, у приватній розмові фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе обійняти будь-яку посаду в НАТО щонайменше до наступного року.

У Білому домі бачать можливість переманити її після європейських виборів наступного року.

Нагадаємо, 4 липня НАТО продовжив ще на рік повноваження Столтенберга як генерального секретаря Альянсу, оскільки союзникам не вдалося домовитись про кращу кандидатуру наступника.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року і не хотів продовження мандату.
 

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