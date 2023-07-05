Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран вступив до Шанхайської організації співробітництва

 

Іран вступив до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), про що оголосили у вівторок, 4 липня, на 23-му саміті під головуванням Індії.

Після завершення онлайн-саміту лідерів країн-членів організації пройшла церемонія підняття іранського прапора перед будівлею секретаріату в Пекіні, повідомили в пресслужбі ШОС.

До заснованої в 2001 році Шанхайської організації співпраці тепер входять дев'ять країн: Китай, Індія, Росія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Іран.

Білорусь може приєднатися до ШОС у 2024 році

На зустріч лідерів країн-учасниць у режимі відеоконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що очікує якнайшвидшого приєднання до ШОС Білорусі.

Головуюча на засіданні Індія повідомила, що 4 липня офіційно оформили меморандум про зобов'язання Білорусі щодо вступу в організацію. Сам вступ може відбутися в 2024 році на саміті ШОС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7078  0,03 0,09 37,3863  0,03 0,08
EUR 40,2848  0,02 0,05 41,0993  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес