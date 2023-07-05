Іран вступив до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), про що оголосили у вівторок, 4 липня, на 23-му саміті під головуванням Індії.

Після завершення онлайн-саміту лідерів країн-членів організації пройшла церемонія підняття іранського прапора перед будівлею секретаріату в Пекіні, повідомили в пресслужбі ШОС.

До заснованої в 2001 році Шанхайської організації співпраці тепер входять дев'ять країн: Китай, Індія, Росія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Іран.

Білорусь може приєднатися до ШОС у 2024 році

На зустріч лідерів країн-учасниць у режимі відеоконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що очікує якнайшвидшого приєднання до ШОС Білорусі.

Головуюча на засіданні Індія повідомила, що 4 липня офіційно оформили меморандум про зобов'язання Білорусі щодо вступу в організацію. Сам вступ може відбутися в 2024 році на саміті ШОС.