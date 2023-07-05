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АНАЛІТИКА

У Швейцарії вперше почали перевіряти можливий обхід санкцій проти нафти з Росії

 

У влади Швейцарії виникли питання до місцевого нафтотрейдера Paramount після того, як у медіа з'явились публікації про можливу причетність компанії до обходу санкцій проти Росії, пише Financial Times.

Компанія Paramount Energy & Commodities SA зі штаб-квартирою в Женеві створена трейдером Нільсом Троостом.

Минулого року вона перевела свої операції з російською нафтою на дубайську фірму з майже ідентичною назвою Paramount Energy & Commodities DMCC, яка, за даними FT, стабільно ігнорувала встановлену Великою сімкою (G7) цінову межу на російську нафту - $60 за барель.

Швейцарський регулятор SECO зажадав пояснень від Paramount SA, але компанія відповіла, що вона не причетна: всі операції з російською нафтою припинили задовго до появи цінових обмежень, а Paramount DMCC, хоч і "дочка", але цілком окрема юридична особа з незалежним менеджментом.

У SECO відмовились коментувати розслідування щодо Paramount, але FT вказує, що воно само собою є знаковим - це чи не перший відомий випадок, коли влада європейської країни перевіряє дотримання санкційного режиму щодо російської нафти.

У листі SECO питала, чи торгувала Paramount російською нафтою після 5 грудня і за якою ціною, чи хтось володіє безпосередньо або опосередковано акціями Paramount SA та Paramount DMCC, чи обмінювалися компанії фінансовими коштами - кредитами чи дивідендами у період з березня 2022 року.

ДОВІДКА. Paramount DMCC створена у 2020 році громадянином Швейцарії Франсуа Едуардом Мороном (François Edouard Mauron). У квітні 2022 року він передав акції фірмі Paramount SA, але залишився номінальним директором Paramount DMCC, пізніше його змінив на посаді громадянин Індії. За даними Financial Times, у листопаді 2022 року Paramount SA формально надала керівництву Paramount DMCC усі повноваження щодо міжнародної торгівлі діяльності, яка тепер здійснюється абсолютно незалежно від материнської організації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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