Спроби Росії поширити свій вплив у всій Європі не увінчалися успіхом, проте деякі країни досі продовжують просувати наративи Кремля про війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Видання пише, що спектр "корисних ідіотів" досить широкий. У політиці як вкрай праві, так і вкрай ліві партії багато в чому розходяться в думках, але щодо України ці крайнощі часто сходилися у вимозі негайного "миру", що фактично мав на увазі визнання окупованих територій за Росією.

Зазначається, що частина європейців заплуталася в тому, що вони називають "опосередкованою війною між Америкою і Росією" або навіть "війною між Америкою і Китаєм". Видання пише, що у світі бізнесу, попри численні пакети західних санкцій, у Росії теж залишилося чимало друзів.

Кого вважають "корисними ідіотами" російського диктатора Володимира Путіна

У Путіна в європейських урядах є кілька так званих "помічників". Один із них це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан , який неодноразово критикував країни Заходу за підтримку України і виступав за продовження імпорту Угорщиною російського газу. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї, наданої Україні країнами НАТО та ЄС.

Ще одним членом ЄС, який неохоче виступає за посилення санкцій проти російської нафти, є Греція , оскільки її фірми отримують солідні доходи від триваючої торгівлі.

Лише нещодавно під сильним тиском США Кіпр вирішив закрити близько 4000 рахунків у місцевих банках, що належать росіянам.

Фактично допомагають Росії

Також Австрія регулярно посилається на те, що вона не є членом НАТО, а також не може запропонувати багато допомоги для України через її торговельні зв'язки

Туреччина і Сербія , які не є членами ЄС, фактично не приховують свої прибуткові таємні послуги, які вони надають Росії.

Не хочуть допомагати зброєю

Посилаючись на свій нейтралітет, Швейцарія вдалася до хитромудрих місцевих законів, щоб заблокувати постачання зброї в Україну, включно з 96 законсервованими танками "Леопард", які перебувають в Італії і належать приватній швейцарській фірмі.

Країни, в яких частина політиків підтримують РФ

Словаччина, наприклад, була життєво важливим каналом для західної допомоги і нещодавно передала українським ВПС свій парк із 13 винищувачів МіГ-29 радянської епохи.

Але опитування показують, що партія Роберта Фіцо, який звинуватив "українських фашистів" у провокації Путіна, швидше за все, виграє загальнонаціональні вибори, призначені на вересень.