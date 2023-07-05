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АНАЛІТИКА

Швейцарія має намір стати учасником європейської системи ППО

 

Швейцарія має намір приєднатися до європейської ініціативи "Небесний щит" - програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною.

Про це, як інформує "Європейська правда", телеканалу SRF повідомив Федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту (VBS) Швейцарії.

Зазначається, що міністр оборони Конфедерації Віола Амхерд підпише декларацію про такі наміри 7 липня 2023 року за підсумками консультацій з міністрами оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і Австрії Клаудією Таннер.

Хоча проблемою на шляху реалізації намірів може стати те, що офіційно Швейцарія дотримується політики постійного збройного нейтралітету, Міноборони країни стверджує, що в багатьох галузях участь у таких проєктах усе ж таки можлива і для нейтральних держав.

Водночас Швейцарія обіцяє викласти всі свої застереження щодо приєднання до ініціативи в додатковій декларації. Повідомляється, що Амхерд заручилася підтримкою всієї Федеральної ради (кабміну) в реалізації цих планів.

Крім підписання декларації, на консультаціях міністрів оборони Конфедерації, Німеччини та Австрії Віоли Амхерд, Бориса Пісторіуса та Клаудії Таннер 6-7 липня обговорюватимуть ситуацію з безпекою в Європі, наслідки війни РФ проти України, а також тристороннє співробітництво німецькомовних країн Європи та питання миротворчості.

Раніше уряд нейтральної Австрії вирішив, що країна приєднається до європейської ініціативи "Небесний щит" - програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною.

У жовтні минулого року 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт "Небесний щит" зі створення покращеної європейської системи протиповітряної оборони. Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у системі ППО країн Європи - наприклад, у сфері балістичних ракет, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

До ініціативи приєдналися 17 європейських країн НАТО, за винятком Франції.

 

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