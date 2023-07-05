Китай скасував запланований візит головного дипломата ЄС

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"На жаль, китайські колеги повідомили нам, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - повідомила речниця ЄС Набіла Масралі.

Причини скасування візиту не названі.

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою і обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини і війну Росії в Україні, заявив у неділю посол ЄС в Китаї.

Посол Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні в неділю, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особистих діалоги у вересні, один з питань економіки і торгівлі, а інший - з цифрових питань, перед самітом лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен нам цього року", - сказав Толедо.

Це вже вдруге в цьому році скасована поїздка Борреля до Китаю. У квітні він не зміг приїхати після позитивного результату тесту на COVID-19.

У підготовленій промові для виступу в Пекіні у квітні Боррель заявив, що ЄС не може довіряти Китаю, якщо він не прагне миру в Україні.

Нагадаємо, в підсумковому документі саміту ЄС лідери держав-членів Євросоюзу узгодили принципи відносин із Китаєм, у яких зокрема закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.